Cioloș, despre structura politică a viitorului guvern: Nu ne ferim de ministere grele sau "cu riscuri" Fostul premier Dacian Cioloș a precizat sâmbata, referitor la modul în care va fi structurat politic viitorul guvern, ca obiectivul USR PLUS care va lua, printre altele, justiția și sanatatea, a fost acela de a demonstra ca nu se feresc de ministere considerate grele sau &"cu riscuri&".



&"Am vazut multe discuții dupa înțelegerea pe care am facut-o ieri cu PNL și cu UDMR în ceea ce privește portofoliile obținute de USR PLUS în viitorul Guvern. Obiectivul nostru principal a fost sa putem arata ca avem capacitatea de a face reforme majore în domenii mari… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

