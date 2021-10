Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, care se plange public de intarzierea numirii unui premier și de lungirea negocierilor, a mers a Cotroceni fara nicio varianta și e cel care vrea anticipate deși știe ca nu...

- Dacian Cioloș vine, luni, in Parlamentul Romaniei unde va prezenta lista de miniștri și programul de guvernare pentru obținerea votului de incredere. Misiunea sa este insa aproape imposibila deoarece are nevoie de 234 de voturi și, cel mai probabil, nu va obține decat 80 – cele ale membrilor USR. UPDATE:…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, il acuza pe Dacian Cioloș ca merge pana la capat cu un Guvern despre care știe ca nu are șanse sa treaca in Parlament și prelungește astfel criza politica. In replica, Cioloș ii transmite ca poate incheia aceasta criza politica printr-un vot in Parlament pentru Guvernul…

- Premierul desemnat Dacian Cioloș a transmis un mesaj, duminica, in care spune ca guvernul monocolor al USR poate fi o soluție pentru ieșirea din criza. De asemenea, Cioloș susține ca „pentru PSD tot noi putem fi o soluție pentru a depași lunile care urmeaza”. Redam mesajul transmis de Dacian Cioloș,…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, a spus, vineri, ca face in continuare apel la responsabilitatea PNL și anunța ca propune, saptamana viitoare, un guvern „indiferent ce se intampla”. „Pana duminica dupa-amiaza, PNL știe unde ne gasește daca are idei (…). Acum, nu mai tarziu”. Cioloș a spus ca a constatat…

- Dacian Cioloș afla vineri daca ajunge premier sau nu cu susținerea PNL și a UDMR! Liderul USR se va intalni cu Florin Cițu și Kelemen Hunor pentru a afla daca se reface coaliția și se poate baza pe votul celor doua partide in Parlament, saptamana viitoare. Dan Vilceanu, secretar general al…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca, in opinia partidului pe care il conduce, singura solutie posibila daca Guvernul cade prin motiune de cenzura o reprezinta alegerile anticipate. Liderul social-democrat sustine ca ar fi de acord ca, pana la organizarea de alegeri, guvernarea sa fie asigurata…

- Cioloș, refuzat de Iohannis. Liderul USR PLUS, Dacian Cioloș, susține ca impreuna cu Dan Barna a incercat sa discute cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis, despre criza politica de la București. Nu s-a putut, a dezvaluit Cioloș. Dacian Cioloș afirma ca a incercat sa ia legatura cu președintele Romaniei…