- Europarlamentarul Eugen Tomac susține ca anuntul premierului Marcel Ciolacu privind schimbarea pozitiei Austriei pentru extinderea Schengen trebuie privit „cu multa rezerva”, subliniind ca Executivul de la Viena „nu face nicio favoare Romaniei”.

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, susține ca țara noastra are șanse 50% in ceea ce privește un vot pozitiv la Consiliul JAI din decembrie, in cazul in care tema va fi discutata de miniștrii de Interne, pe masa Guvernului ramand opțiunea unui atac la CJUE a unui vot negativ al Austriei.

- In cazul in care cancelarul Karl Nehammer ramane ferm, Bucureștiul vrea sa ingreuneze producția OMV in Marea Neagra. Romania amenința Austria cu exploatarea gazelor din Marea Neagra din cauza refuzului Vienei de a ne permite aderarea la Schengen, relateaza Financial Times . Publicatia scrie pe larg despre…

- Marcel Ciolacu susține ca nu iși dorește sa atace Austria la CJUE, insa cere ca Consiliului European, Comisia Europeana și Parlamentul European sa fie parte in atacul Romaniei la CJUE. Premierul a punctat ca așteapta sa vada reacția cancelarului austriac cand observa ca instituțiile se alatura statu

- Vicepremierul Matteo Salvini a anunțat ca Guvernul italian va da Austria in judecata la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru blocarea punctului de frontiera Brenner, care i-a afectat pe transportatorii italieni. Salvini a acuzat Austria de „concurența neloiala” și ca a comis un „act de violența…

- Premierul Marcel Ciolacu a lansat un atac dur la adresa cancelarului Karl Nehammer și le-a propus ca Austria sa iasa din Schengen. Liderul PSD a anunțat ca daca Austria nu va accepta nici anul acesta ca Romania sa faca parte din spațiul Schengen, atunci s

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, crede ca in acest an vor fi evolutii in privinta Schengen. El este de parere ca decizia anunțata de premierul Marcel Ciolacu, privind acționarea in instanța a Austriei, din cauza blocarii aderarii Romaniei la Schengen, este ”o idee prematura” Catalin Predoiu a…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat vineri, dupa anuntul premierului Marcel Ciolacu privind atacarea la CJUE a refuzului Austriei de a ne permite intrarea in Schengen, ca ultima data in care se putea face acest demers a fost 7 februarie si ca singura sansa este ca Romania, oficial, sa se alature…