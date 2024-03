Stiri pe aceeasi tema

- „O intalnire constructiva cu Karl Nehammer despre calea de urmat, in vederea construirii unei cooperari mai puternice, in special in ceea ce priveste securitatea si gestionarea frontierelor, inclusiv Ungaria si Balcanii de Vest. Imbunatatirea relatiilor noastre si construirea pentru viitor”, a scris…

- Partidul National Liberal si Nicolae Ciuca l-au invitat la Bucuresti pe cancelarul austriac "pentru ca acesta sa-si mai bata o data joc de romani", sustine Uniunea Salvati Romania, intr-un comunicat de presa. Potrivit reprezentantilor USR, "refuzul Austriei pe tema aderarii Romaniei la Schengen,…

- Partidul National Liberal si Nicolae Ciuca l-au invitat la Bucuresti pe cancelarul austriac „pentru ca acesta sa-si mai bata o data joc de romani”, sustine Uniunea Salvati Romania, intr-un comunicat de presa. Potrivit reprezentantilor USR, „refuzul Austriei pe tema aderarii Romaniei la Schengen, reiterat…

- Karl Nehammer, cancelarul Austriei, a raspuns, astazi, dupa discursul sustinut la Congresul PPE de la Bucuresti, unor intrebari ale jurnaliștilor. Karl Nehammer a declarat, la Antena 3 CNN, ca ii place Romania si ca cei mai buni prieteni ai sai sunt romani. Totodata, cancelarul austriac a facut trimitere…

- George Lupu (www.b1tv.ro) In cea de-a doua zi a Congresului PPE de la București, cei peste 2.000 de delegați din 40 de țari vor valida candidatura Ursulei von der Leyen, la președinția Comisiei Europene. De asemenea, joi, este așteptat la Romexpo și cancelarul Austriei, Karl Nehammer. A doua zi a Congresului…

- Dupa un an și trei luni de la izbucnirea scandalului generat de opoziția Austriei fața de aderarea Romaniei la Spațiul Schengen, cancelarul Karl Nehammer face prima vizita la București. Cancelarul austriac Karl Nehammer vine la București. Acesta se afla pe lista invitaților la Congresul PPE de la…

- Europarlamentarul liberal Siegfried Muresan a anuntat ca la Congresul PPE care va avea loc la Bucuresti a fost invitat sa participe si cancelarul Austriei, Karl Nehammer, care s-a opus aderarii Romaniei la Spatiul Schengen. Potrivit lui Muresan, daca va sosi in Romania, Karl Nehammer ar avea ocazia…

- In perioada 6-7 martie, lideri europeni se vor la Bucuresti pentru Congresul Partidului Popular European. Unul dintre liderii care vor fi in capitala Romaniei va fi cancearul austriac Karl Nehammer, principalul opozant al intrarii Romaniei in Schengen. Incercam sa obtinem o negociere, daca tot vine…