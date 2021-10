Cioloș: „Ar trebui să existe mai multă îngrijorare pentru pandemie, nu pentru cariera mea politică” Nominalizat la funcția de prim-ministru, Dacian Cioloș susține ca lumea nu ar trebui sa fie ingrijorata daca este oportun sau nu pentru el sa preia acum aceasta funcție, ci ar trebui sa fie o mai mare preocupare pentru rezolvarea problemelor legate de pandemie sau de criza prețurilor la energie. „Am primit sute de intrebari și mesaje legate de nominalizarea mea ca premier in acest moment de criza. Cei care mi-au scris sunt ingrijorați ca am fost atrași intr-o capcana politica sau ca mi s-a oferit aceasta soluție pentru a mi se inchide oportunitatea unei candidaturi prezidențiale. Imi doresc sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

