- "Pretul la energie trebuie plafonat, reglementat si creat un fond de solidaritate", spune Marcel Ciolacu, presedintele PSD, care a dat asigurari ca vom avea energie electrica fara probleme in Romania.

- Liderul PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, la Costinesti, ca el nu poate sa le ceara romanilor sa stinga becurile pentru a se face reducere la consumul de electricitate, adaugand ca in prezent Romania produce energie atat cat consuma. “Romania in acest moment…

- ”PSD ii va proteja atat pe romani, cat si companiile care produc in Romania pentru a rezista socurilor produse de criza energetica! In urma insistentei noastre, Guvernul va adopta rapid solutiile corecte care sa apere populatia si economia pe timpul iernii si sa puna capat lacomiei noilor baieti destepti…

- ”Am avut alt program in cursul zilei de ieri dar am inteles ca a fost domnul ministru al Apararii”, a spus Marcel Ciolacu, despre absenta de la ceremoniile din Portul Constanta, dedicate Zilei Marinei Romane. Liderul PSD a aratat ca ”este o speculatie si nu are niciun fond”. Intrebat daca sunt tensiuni…

- ”Vom veni cu varianta intr-o perioada scurta de timp. E o discutie – daca doriti, nu am nicio problema – e de ore. Suntem intr-o situatie creata de fostul Guvern de dreapta unde trebuie sa gasim solutiile cele mai bune. Speram sa avem capacitatea de a veni. Exista si zona de reglementare, poate o semi-reglementare.…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu anunța ca Romania și-a vandut intreaga producție de energie electrica pentru acest an, așa ca statul roman trebuie sa cumpere energie ca sa asigure necesarul de consum. Mai mult, prețurile la care s-a vandut energia sunt de zece ori mai mici decat cele la care se cumpara…

- Intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa cand ar trebui ca Romania sa treaca la o piata reglementata, in energie, Marcel Ciolacu a subliniat ca nu trebuie sa existe un vid legislativ, iar ordonanta care prevede anumite compensari in acest domeniu, s-ar putea prelungi. ”Cu respectarea legii,…

- PSD cere intr-un comunicat de presa emis luni reluarea discuțiilor in coaliția de guvernare cu PNL și UDMR pentru plafonarea prețurilor la energie. ”Se impune reluarea, la nivelul coaliției de guvernare, a discuțiilor privind aplicarea reglementarii prețurilor la energie și gaze in Romania, pe o perioada…