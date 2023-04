Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a avut o intrevedere cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans, aflat vineri, la București. In urma discuției, Ciolacu a venit cu o veste menita sa ajunga in atenția fermierilor din Romania. E vorba de un ajutor financiar ce urmeaza sa vina de la…

- "Constitutia din 1923 a avut caracterul unui proiect de tara, acesta nefiind afectat de dezbaterile politice specifice dintre putere si opozitie. Chiar daca la acel moment au fost voci care au considerat ca acel proiect era nul si neavenit, atunci cand au ajuns la putere au respectat intocmai Constitutia…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, la Europa FM, ca Guvernul trebuie sa gaseasca soluția de mijloc intre PNRR și realitatea din Romania in privința pensiilor de serviciu, pentru daca se va respecta „ad-litteram” ce scrie in PNRR atunci se vor „depopula” instituțiile de siguranța și ordine…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca nu va accepta ca pensiile militarilor sa fie considerate pensii speciale, astfel ca la nivelul coalitiei de guvernare s-a constituit un grup de lucru care va analiza legea pensiilor si va veni cu amendamente. Ciolacu a aratat ca legea noua a pensiilor…

- Marcel Ciolacu a declarat, luni seara, la Romania TV, ca prioritatea sa si a colegilor sai este legea pensiilor speciale. ”Nu pot sa accept ca pensiile militarilor sa fie considerate pensii speciale (…) Va promit, prioritatea numarul unu a mea si a colegilor mei e sa venim cu legea care sa fie sustenebila,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, susținut de social-democrați sa preia funcția de premier dupa rotatia prim-miniștrilor, in luna mai, a declarat luni, la Romania TV ca are incredere totala in șeful Guvernului, Nicolae Ciuca, ca va respecta ințelegerea politica: Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele USR, Catalin Drula, face un apel catre Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca pentru a vota in Parlament legile care interzic complet publicitatea la jocuri de noroc și amplasarea pacanelelor langa școli. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Liderul PSD a precizat, intrebat daca social democrații va merge impreuna cu PNL la cele patru seturi de alegeri de anul viitor, ca poate exista o coalitie si din 2024, daca nu chiar o alianta. Liderul social-democratilor a mai explicat ca nu au existat discutii cu liberalii privind un candidat comun…