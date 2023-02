Șeful formațiunii social-democrate reacționeaza la informațiile facute publice marți de Institutul Național de Statistica (INS) cu privire la inflație. Marcel Ciolacu susține, intr-un mesaj postat pe Facebook, faptul ca „plafonarea prețurilor la energie și gaze impusa de PSD cu mari eforturi in Coaliție a fost soluția corecta”. „O confirma astazi INS care anunța o scadere […] The post Ciolacu ține sa puncteze: Plafonarea prețurilor la energie și gaze „impusa de PSD cu mari eforturi in Coaliție”, soluția corecta first appeared on Ziarul National .