- Robert Cazanciuc, președintele interimar al Senatului, anunța ca noul ”lockdown” anunțat de Klau s Iohannis ar putea sa fie neconstituțional. Totodata Cazanciuc a facut referire și despre situația din camera superioara a parlamentului care nu se mai poate reuni de mai multe zile, din cauza unui boicot…

- Marcel Ciolacu a spus ca anunțul facut de Klaus Iohannis, referitor la inchiderea școlilor, restricționarea circulației populației, inchiderea piețelor și targurilor nu poate fi decis de Guvern.”Nu este important cum privește PSD! Președintele și premierul au inventat o struțo-camila, și-au…

- Klaus Iohannis a anunțat noi masuri stricte de restricție care ar urma sa intre in vigoare in perioada urmatoare. Președintele a prezidat ședința de Guvern și a anunțat ca circulația pe timpul nopții va fi interzisa, maștile vor fi obligatorii peste tot, in toata țara, targurile și piețele vor fi inchise,…

- "Astazi presedintele si primul ministru au inventat o struto-camila. Parca conducatorii de astazi si au pierdut ratiunea. Drepturile si libertatile nu pot fi ingradite printr un act normativ dat de Guvern. Nu poti sa vii sa minti o intreaga populatie in loc sa emiti un decret de stare de…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu l-a atacat luni pe președintele Romaniei, Klaus Iohannis, acuzandu-l de dubla masura. Reacția vine in contextul in care președintele Iohannis susține organizarea alegerilor parlamentare, in contextul in care ministrul Educației a anunțat suspendarea cursurilor in București…

- Propunerea de amanare a alegerilor parlamentare Propunerea de amânare a alegerilor parlamentare, pâna în martie anul viitor, va intra, de luni, în atenția legislativului. Anunțul a fost facut de președintele Camerei Deputaților, liderul PSD, Marcel Ciolacu.…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat miercuri ca fiind „groaznic de grețos” faptul ca Guvernul și președintele Klaus Iohannis dau vina pe romani pentru raspandirea masiva a coronavirusului, dupa conferința de presa in care șeful statului a zis ca „sanatatea este atacata de Covid-19, iar societatea…