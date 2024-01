Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea maxima a primei recomandate pentru categoria asiguratilor cu risc ridicat, persoane fizice si juridice, care detin autovehicule de transport cu o masa maxima autorizata mai mare de 16 tone, nu va depasi 9.000 de lei la clasa B0, potrivit noii formule de calcul aprobata, vineri, de Autoritatea…

- ASF a aprobat noua formula de calcul a primei recomandate pentru categoria asiguraților cu risc ridicat, persoane fizice și juridice, care dețin autovehicule de transport cu o masa maxima autorizata mai mare de 16 tone. Ciolacu saluta decizia.Prin utilizarea de catre Biroul Asiguratorilor de Autovehicule…

- „Inca un angajament indeplinit! Salut decizia de astazi a Consiliului ASF prin care transportatorii vor avea acces la un tarif de prima rezonabil in cazul RCA”, a scris premierul Marcel Ciolacu, vineri seara, pe Facebook, dupa ce Autoritatea de Supraveghere Financiara a aprobat noile tarife maxime RCA…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a stabilit vineri, 19 ianuarie, noua formula de calcul a primei recomandate pentru asiguratii cu risc ridicat care au autovehicule de transport cu o masa maxima autorizata mai mare de 16 tone.Astfel, valoarea maxima a primei recomandate nu va depasi 9.000…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a aprobat, vineri, noua formula de calcul a primei recomandate pentru categoria asiguratilor cu risc ridicat, persoane fizice si juridice, care detin autovehicule de transport cu o masa maxima autorizata mai mare de 16 tone, iar valoarea maxima a primei recomandate…

- Transportatorii și fermierii au intrat in a noua zi consecutiva de protest, traficul fiind in continuare ingreunat la Vama Siret și in localitatea ilfoveana Afumați. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, i-a invitat astazi, 18 ianuarie, la discutii pe toți fermierii care protesteaza la Afumati, pentru…

- „Am promis, am facut! Acum este oficial: din martie, se ridica granițele aeriene și maritime și vom putea emite vize Schengen. Dupa 13 ani de eșecuri și umilințe, acest Guvern a pornit un proces care de astazi este ireversibil.Anul viitor vom continua eforturile pentru a inchide definitiv acest proces!”,…

- Romica-Andrei Baciu a fost revocat, miercuri, la cerere, din functia de membru al Consiliului de administratie si presedinte cu rang de secretar de stat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, printr-o decizie a prim-ministrului Marcel Ciolacu publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. In locul…