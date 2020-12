Ciolacu (PSD): Ne vom întoarce în 2021 să zdrobim definitiv coaliţia pierzătorilor Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, afirma, intr-un mesaj transmis joi pe facebook, ca 2020 a fost un an teribil, iar 2021 se anunta un an al austeritatii, el adaugand ca in anul care urmeaza social-democratii se vor intoarce alaturi de romani pentru "a zdrobi definitiv" coalitia de dreapta care a preluat guvernarea. "Au vrut sa subjuge Romania in 2020. Au vrut sa detina controlul total. Si pentru asta au fost in stare sa mearga pana acolo incat sa se joace clandestin cu vietile voastre, pentru ca n-au avut alt raspuns pentru a stopa pandemia. Nu i-ati lasat. Romanii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

