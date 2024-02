Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a vorbit șefilor din administrația locala și și-a exprimat un profund respect pentru oamenii harnici și credincioși ai satelor romanești, recunoscand contribuția lor semnificativa la dezvoltarea generațiilor, inclusiv a propriei generații.Ciolacu evidențiaza importanța aducerii unui volum…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti, la Adunarea Generala a Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR), ca satele si comunele nu se pot dezvolta cu demagogie, ci cu gradinite, dispensare, sisteme de alimentare cu apa si gaz, precizand ca sute de miliarde de lei necesare pentru a investi in asemenea…

- Șeful Guvernului, Marcel Ciolacu, a declarat la Adunarea Generala a Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR) ca romanii nu mai pot fi pacaliți cu vorbe, iar satele și comunele din Romania se dezvolta cu gradinițe, dispensare, sisteme de alimentare cu apa și gaz și nu cu demagogie. “Am vrut neaparat sa…

- Premierul Marcel Ciolacu le-a spus marți primarilor de comune, la sesiunea ordinara a Adunarii Generale a Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR), ca va „forța la maxim” ca finanțarile din fonduri UE sa fie accesate online astfel incat edilii sa nu mai fie nevoiți sa se deplaseze in Capitala.„Azi…

- „Cred ca v-ați obișnuit, eu cel puțin m-am obișnuit ca notele de plata sa-mi vina mie ca premier pentru toate tampeniile facute de alții. Ințeleg ca pana pe data de 10 va veni și o decizie definitiva in cazul Roșia Montana.Ieri, in ședinta de Guvern, am rugat toți colegii care dețin informatii și care…

- Parlamentari de la AUR si de la USR au protestat marti seara, in sedinta plenului reunit al Parlamentului de dezbatere a proiectului bugetului de stat pe anul 2024, in timpul discursului premierului Marcel Ciolacu. Prim-ministrul si-a sustinut cu greu discursul. Pe parcursul lui, Ciolacu s-a intors…