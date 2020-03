Ciolacu: Parlamentul va aproba miercuri sau joi decretul / Votul va fi dat online

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul va vota cel tarziu joi decretul privind starea de urgenta, a declarat, luni, Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, liderul interimar al PSD. "Am facut deja probe. Biroul permanent reunit se va tine printr-o conferinta video si vom analiza textul cel tarziu maine, iar miercuri…

- Incepand de luni, 16 martie, Romania intra in stare de urgenta din cauza raspandirii coronavirusului. AGERPRES informeaza ca potrivit legilor si Constitutiei, in Romania pot fi dispuse, la nivel national si local, masuri cu caracter exceptional corespunzatoare unor situatii exceptionale: starea de alerta,…

- Luni, Romania va intra in Stare de Urgența decretata de președinte, iar Parlamentul trebuie sa incuviinteze masura, in cel mult cinci zile de la luarea acesteia. In procedura sunt implicate doua personaje cheie: președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban. Membri cheie ai Guvernului (prin…

- Ce presupune starea de urgenta, masura ceruta de Avocatul Poporului, in contextul coronavirusului Avocatul Poporului a solicitat presedintelui Romaniei, la 12 martie 2020, sa declare starea de urgenta, iar Parlamentului sa o incuviinteze. "Avocatul Poporului, în calitate de garant constituţional…

- PSD cere Guvernului sa transmita de urgența Parlamentului pachetul de masuri legislative necesare pentru "gestionarea crizei de sanatate publica", în contextul coronavirusului. "Un guvern interimar, cu puteri limitate, nu poate gestiona eficient combaterea epidemiei", spune…

- "Va guverna Romania in continuare, din acest moment in joc intra Presedintele Romaniei, In acest moment, eu cred ca privind ce s-a intamplat in Parlament, vom avea alegeri anticipate." , a explicat Rares Bogdan, in cazul in care motiunea trece. "PNL va continua sa ramana responsabil in fata…

- Parlamentul dezbate și voteaza, miercuri, de la ora 12:00, moțiunea de cenzura inițiata de PSD și UDMR. Marcel Ciolacu a afirmat ca sunt „suficiente” voturi pentru aprobare, in timp ce Ludovic Orban a spus nu are șanse sa treaca, daca nu intervin repoziționari a unor „actori politici”. Anunțul a fost…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan declara, la Antena 3, ca in aprilie 2020 vor avea loc alegeri anticipate. Declarația lui Bogdan de luni vine dupa declarația lui Kelemen Hunor, care delarase pentru RFI: „Eu am vorbit cu domnul Ludovic Orban acum cateva zile, inainte de a inchide sesiunea parlamentara…