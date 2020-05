Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca premierul Ludovic Orban trebuia sa demisioneze dupa aparitia fotografiei in care fumeaza alaturi de mai multi ministri in Palatul Victoria. Ciolacu crede ca este o ipocrizie sa iesi in conferintele de presa…

- Președintele interimar al PSD , Marcel Ciolacu , vine iar cu un tir de critici la adresa actualei puteri. ”Dupa cele cateva zeci de ședințe de Guvern convocate pana acum la Cotroceni, tot ce a putut Ludovic Orban sa prezinte ieri in Parlament a fost: ”Vom face”, ”Vom analiza”, ”Vom vedea”. Concluzia:…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, critica in termeni duri planul de relansare al ecomoniei prezentat astazi de premierul Ludovic Orban, in Parlament și susține ca Orban ar trebui sa-și dea demisia „daca ar avea demnitatea”. Ciolacu a mai susținut ca intenționeaza propunerea unei moțiuni…

- Principalele declaratii ale lui Marcel Ciolacu, liderul interimar al PSD: Cele trei zile ale prostiei vor marca Guvernul pe care il conduceti. O prostie pentru care ma asteptam sa va dati demisia. Veti ramane in istorie ca un Guvern care a facut cea mai mare gafa de politica de la Revolutie incoace.…

- Vicepremierul Raluca Turcan a cerut in ședința destituirea acestuia pe motiv ca servește intereselor PSD și ca aduce prejudicii de imagine Guvernului. In replica, Ludovic Orban ar fi precizat ca Ministrul Sanatații analizeaza in aceste zile daca este necesara demiterea profesorului și ca o…

- Toata conducerea PNL se izoleaza la domiciliu dupa ce un senator liberal a fost diagnosticat cu COVID-19. Ludovic Orban a anunțat ca el se va izola 14 zile la Vila Lac 1 și ca l-a informat și pe președintele Iohannis. Este vorba despre senatorul PNL Vergil Chițac. Anunțul a fost facut de premierul…

- Votul in Parlament pentru Guvernul Cițu va fi dat joi, de la ora 16.00, au decis, luni, Birourile permanente reunite. In aceeași zi este așteptata Curtea Constituționala sa se pronunțe asupra ordonanței de urgența privind anticipatele. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat,…

- Președintele interimaer al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, marți, la Parlament ca nu va onora invitația premierului in exercițiu, Ludovic Orban, de discuta, la Guvern, pentru stabilirea datei in care vor avea loc alegeri locale.Citește și: Premierul desemnat NU știa despre alerta de coronavirus…