Ciolacu: Nu excludem depunerea unei moţiuni până la finele anului Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca nu exclude depunerea unei motiuni de cenzura pana la finele anului, dar nu aceasta este prioritatea social-democratilor. "Nu excludem depunerea unei motiuni pana la finele anului, dar nu aceasta este prioritatea PSD in acest moment. (...) Tot aud de la Guvernul PNL ba decizii in ceea ce priveste sistemul bugetar, nu mai ai voie sa cumulezi pensia cu salariul, mai mult, am vazut o declaratie care pentru mine este un pic ingrijoratoare, faptul ca urmeaza ca toate societatile cu capital de stat sa fie vandute. Daca ne uitam… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

