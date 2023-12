Stiri pe aceeasi tema

- M-a intristat profund vestea privind decesul lui Tal Haimi, rapit de teroriștii Hamas, susține premierul Marcel Ciolacu. Ambasada Israelului la București a confirmat miercuri seara moartea israelianului cu cetațenie romana.„Transmit condoleanțe și intreaga mea compasiune doamnei Ella Haimi, pe care…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, marti, o intalnire cu Ella Haimi, sotia cetateanului romano-israelian Tal Haimi, rapit in Fasia Gaza, el precizand ca a incurajat-o sa-si pastreze speranta si increderea. ”Ii suntem alaturi si o vom sprijini sa treaca peste aceasta situatie dramatica. Guvernul Romaniei…

- Premierul Marcel Ciolacu a primit-o marți, 31 octombrie, la Palatul Victoria, pe Ella Haimi, soția cetațeanului romano-israelian Tal Haimi, rapit pe 7 octombrie in Fașia Gaza.„Am incurajat-o pe doamna Haimi sa-și pastreze speranța și increderea. Ii suntem alaturi și o vom sprijini sa treaca peste aceasta…

- Premierul Marcel Ciolacu, a spus vineri, inaintea ședinței de Guvern, ca au fost aprobate ajutoare pentru palestinienii din Fașia Gaza. ”Ajutorul consta in produse alimentare, apa, haine, paturi și incalțaminte, pe care Ministerul Apararii la va transporta urgent acolo cu avionul”, a precizat premierul…

- "Am fost profund intristat si socat de explozia de ieri (marti) dintr-un spital din Gaza. Si, in baza a ceea ce am vazut, se pare ca aceasta a fost intreprinsa de partea adversa, nu de voi" (de israelieni), a declarat presedintele american, alaturi de prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, la…

- Intr-un moment in care conflictul din Israel amenința sa se extinda dincolo de frontiere, fostul președinte american Donald Trump, cel mai bine situat in tabara republicana pentru a fi oficial nominalizat candidat pentru alegerile prezidențiale din 2024, vine cu afirmații dintre cele mai grave.

- Muzeul Holocaustului din Transilvania de Nord de la Șimleu Silvaniei condamna ferm atacurile teroriste ale gruparii Hamas in Israel și deplange pierderea de vieți omenești nevinovate. „Terorismul reprezinta arma celor slabi și needucați, care incearca sa se faca auziți prin astfel de refulari. Instituția…

- Uniunea Europeana (UE) condamna "fara echivoc" atacurile Hamas si isi exprima "solidaritatea cu Israelul", a declarat sambata seful diplomatiei europene, Josep Borrell, informeaza AFP, preluat de Agerpres.