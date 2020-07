Stiri pe aceeasi tema

- Sesiunea extraordinara a Parlamentului debuteaza in forța. Social-democrații il așteapta, astazi, pe premierul Ludovic Orban sa dea explicații, in cadrul „Orei Primului Ministru” in legatura cu modul ...

- PSD ii solicita premierului Ludovic Orban sa se prezinte saptamana viitoare in Parlament pentru a explica legaturile dintre Guvern si cazul de coruptie de la Unifarm, a declarat, duminica, senatorul social-democrat Radu Oprea. "Premierul nu are dreptul sa taca, acuzatiile sunt mult prea grave si-l vizeaza…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca premierul Ludovic Orban ar trebui sa vina in fata Parlamentului pentru a explica ”ce se intampla cu banii” pentru copiii din Romania. Totodata,a cesta atrage atenția ca promisiunile Guvernului sunt doar niște vorbe goale. ”Vom face, vom analiza…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca premierul Ludovic Orban ar trebui sa vina in fata Parlamentului pentru a explica „ce se intampla cu banii” si s-a intrebat de ce este nevoie de atacarea la Curtea Constitutionala a Romaniei a legii privind dublarea alocatiilor copiilor.

- Liderii partidelor politice au lansat o serie de amenințari la adresa premierului Ludovic Orban. Astfel, daca premierul nu se va prezenta in fața Parlamentului pentru a prezenta masurile luate in criza creata de coronavirus, se vor lua masuri drastice. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu susține…

- Ludovic Orban declara, vineri, la pranz, ca nu se va duce in fața Parlamentului, unde a fost chemat pentru a spune ce masuri a luat pentru combaterea epidemiei, deranjat ca parlamentarii i-au modificat OUG pentru șomaj tehnic. Insa, dupa numai cateva ore, timp in care liderul PSD, Marcel Ciolacu,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca, in cazul in care premierul Ludovic Orban nu va veni in fata Parlamentului pentru a-l informa cu privire actiunile legate de criza creata de noul coronavirus, va sesiza Curtea Constitutionala, deoarece este vorba "de abuz in serviciu".…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, anunța faptul ca a depus o solicitare la Biroul Permanent al Senatului prin intermediul careia, premierul Ludovic Orban va fi chemat in Parlament sa dea explicații pentru masurile luate in cadrul epidemiei de coronavirus.”In baza hotararii Parlamentului…