Stiri pe aceeasi tema

- Un audit efectuat de o firma internaționala a infirmat afirmația gigantului rus de gaze Gazprom ca Guvernul de la Chișinau ii datoreaza 800 de milioane de dolari. Declarația a fost facuta de președinta Maia Sandu, scrie Reuters, citat de tv8. Declarația oficiala cu privire la rezultatele auditului efectuat…

- LIFE IS HARD (LIH), companie de tehnologie listata la Bursa de Valori București și inclusa in indicele BET-AeRo, a incheiat primul semestru din 2023 cu o creștere de 75% a profitului net, acesta ajungand la 2,8 milioane lei, iar cifra de afaceri a companiei se ridica la 13,3 milioane lei, cu 7% mai…

- S-a tot vorbit de un varf al cererii, posibil in jurul anului 2030. Deocamdata, insa, economia globala funcționeaza cu petrol. In iulie, cererea mondiala de petrol a depașit varful stabilit in 2019, inainte de pandemia Covid-19. Exprimat in barili pe zi, noul record se ridica la aproximativ 102,5…

- Asta, in condițiile in care mulți dintre bugetari stau efectiv degeaba pe banii romanilor. S-o spunem pe romanește. Se știu și ei. Statul gras iși permite luxul de a plati și vouchere de vacanța pentru aceiași bugetari, indiferent de performanțe, profesionalism sau implicare. Și aici o discriminare…

- Fenomenul de imbatranire demografica se accentueaza in Romania de la an la an, in timp ce se anticipeaza ca numarul populatiei rezidente tinere, de varsta prescolara si scolara, va continua sa aiba un trend descendent, potrivit Institutului National de Statistica (INS). „O preocupare constanta a statisticii…

- Fenomenul de imbatranire demografica se accentueaza in Romania de la an la an, in timp ce se anticipeaza ca numarul populatiei rezidente tinere, de varsta prescolara si scolara, va continua sa aiba un trend descendent, potrivit Institutului National de Statistica (INS)."O preocupare constanta a statisticii…

- – CIECH Soda Romania incepe producția de energie solara, ca urmare a unei investiții de 1,7 milioane de lei intr-un parc fotovoltaic, și marcheaza o noua activitate in procesul de dezvoltare al companiei, care produce in prezent silicați lichizi, o materie prima importanta pentru industria anvelopelor,…

- ”CBRE, lider global pe piata de servicii comerciale si investitii in real estate, anunta ca stocul total de spatii moderne de retail din Romania a ajuns la 4,11 milioane mp, in primul trimestru din 2023”, conform celui mai recent raport “Romania Retail Market Snapshot”, care arata ca volumul total de…