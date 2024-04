Administraţia Biden a limitat forajele pentru petrol şi gaze şi mineritul în Alaska, nemulţumind liderii statului Masurile sunt conforme cu eforturile presedintelui Joe Biden de a controla activitatile de petrol si gaze pe terenurile publice si de a conserva 30% din terenurile si apele SUA pentru a combate schimbarile climatice. Departamentul pentru Interne a finalizat un regulament pentru a bloca dezvoltarea exploatarilor de petrol si a gaze pe 40% din Rezervatia Nationala de Petrol din Alaska, pentru a proteja habitatele pentru ursi polari, caribu si alte animale salbatice si modul de viata al comunitatilor indigene. Agentia a mai spus ca va respinge o propunere a unei agentii de stat de a construi un drum… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de oameni pot urmari o rara eclipsa totala de Soare, un eveniment ceresc care inca starneste uimire si fascinatie, dar care reprezinta, de asemenea, o oportunitate stiintifica.Fenomenul a inceput la ora 20:00, deasupra Mexicului, unde deja discul solar este acoperit partial de Luna, potrivit…

- In primele doua zile ale lunii aprilie, consumatorii din Republica Moldova (malul drept al raului Nistru) vor utiliza in gospodariile lor gaze din Statele Unite ale Americii, livrate prin portul grecesc Alexandroupolis. Este vorba despre un volum de testare cu gaze naturale lichefiate (LNG), importate…

- Bapco din Bahrain a semnat Carta Cop28 de decarbonizare a petrolului și gazelor, care urmarește sa realizeze operațiuni cu zero net pana in 2050 și sa puna capat arderii de rutina pana in 2030, agbi.com. Agenția americana de credit la export a aprobat o garanție de imprumut de 500 de milioane de…

- Simona Halep va reveni in circuitul feminin la turneul de la Miami, dar ecourile cazului ei de dopaj nu s-au stins.Ion Țiriac, care a fost unul dintre mentorii ei, a spus ca ar dori ca Simona sa ie pielea de pe producatorul suplimentului contaminat, care i-a adus suspendarea.„Sa vedem ce se intampla…

- Comitetul de Investigații al Rusiei a anunțat ca a plasat pe lista sa cu persoane urmarite peste 700 de cetațeni straini care lupta in Ucraina. Printre cei peste 700 de combatanți straini se afla și un numar necunoscut de cetațeni romani. Prezența cetațenilor straini care lupta in armata ucraineana…

- Peste 400 de milioane de euro sunt disponibili din fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii de irigatii din Romania, iar solicitantii pot depune cererile de finantare incepand din 15 martie 2024, a anuntat luni Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR). Cererile de finantare…

- Ediția din 2 martie 2024 a emisiunii ”Visul romanesc - Succes american” vine cu o poveste de viața de-a dreptul impresionanta! Daniela și Nick au descoperit rețeta succesului in Statele Unite ale Americii, iar acum au decis sa le impratașeasca tuturor rominilor cum au ajuns de la meserii platite modest,…

- Numarul bugetarilor din Romania a crescut, anul trecut, cu peste 13.500 de posturi, ajungand la aproape 1,3 milioane de persoane. Majoritatea erau angajati in administratia publica centrala, potrivit datelor Ministerului Finantelor. Asfel, cei mai multi bugetari erau, la finalul anului trecut, in Ministerul…