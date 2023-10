Stiri pe aceeasi tema

- „Nu a venit un raspuns oficial. In fiecare zi exista videoconferinte cu tehnicul Comisiei. Eu cred ca saptamana aceasta se cam hotarasc lucrurile, urmand sa venim in Parlament cu modificarile, sa ne adaptam deciziei Curtii Constitutionale si pe urma sa plece legea la promulgare. Din punctul meu de vedere…

- "Orice reforma va aduce lucruri bune. Sa nu va fie frica de reforma. Romania are nevoie de progres. Am venit in aceasta lege cu combaterea evaziunii fiscale. Se vor modifica multe, si in abordarea acestui fenomen infractional, si in legislatie si in functionarea Ministerului de Finante. Va veni o reorganizare…

- Comisia Europeana a anunțat vineri, 15 septembrie, ca inchide in mod oficial Mecanismul de Cooperare și de Verificare (MCV) pentru Romania și Bulgaria, invocand progresele pe care le-au facut cele doua țari timp de 16 ani in domeniile reformei judiciare și anticorupției.MCV-ul a fost introdus in 2007,…

- Ministrul de Finanțe a recunoscut ca, de la Bruxelles, i s-a cerut o impozitare cu 20% a pensiilor speciale. Marcel Boloș, a recunoscut ca exista o astfel de presiune asupra guvernului de la București. Ministrul de Finanțe a vorbit despre stadiul negocierilor cu instituțiilor UE pe masurile fiscal-bugetare…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a explicat, joi, referindu-se la cele trei ordonante avute in vedere de catre Executiv, cea cu noile taxe, cea cu reducerea cheltuielilor la buget si cea legata de combatarea evaziunii fiscale, ca vor exista discutii la Bruxelles in perioada urmatoare cu reprezentantii…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, va efectua o vizita de lucru la Bruxelles dupa 21 august pentru a discuta cu reprezentantii Comisiei Europene pe tema ordonantelor de urgenta privind reducerea cheltuielilor bugetare si masurile fiscale, inainte de aprobarea acestora in Guvern, au precizat, joi, surse…

- Florin Citu a afirmat, marti seara, la Prima News, ca ”varianta optimista” in ceea ce priveste deficitul bugetar este ca acesta sa fie de 6% la finalul acestui an. ”Credeti ca cineva, in 2024, an electoral, cineva dintre cei care sunt acum la guvernare – altii ar putea, dar dintre cei care sunt la…

