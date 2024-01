Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Fondului Monetar Internațional vin la București, la finalul lunii ianuarie, pentru o analiza a evoluțiilor economice și financiare. Pe 29 ianuarie, delegația are primele intalniri, iar pe 1 februarie, FMI sta fața in fața cu ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, guvernatorul Mugur Isarescu…

- Clotilde Armand a anuntat ca va candida din partea USR si a aliatilor sai pentru un nou mandat de edil al Primariei Sectorului 1, pentru ca trebuie sa continue ceea ce a inceput si ca va sustine o candidatura a lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei din partea fortelor de dreapta, potrivit agerpres.ro.…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Adrian Tutuianu, susține ca nu este utila comasarea alegerilor, pentru ca nu sunt argumente suficiente in acest sens. Declarația vine dupa ce premierul Marcel Ciolacu a susținut ca electoratul nu poate fi pacalit.

- Președintele Klaus Iohannis are o șansa reala sa devina șeful Consiliului European, susține premierul Marcel Ciolacu. Șeful Guvernului il susține pe Iohannis in demersul sau de a demisiona pentru a-l inlocui pe Charles Michel, care vrea sa candideze la al

- Marcel Ciolacu susține ca, pe parcursul perioadei de cand exercita funcția de premier, inflația in Romania a scazut, ajungand in prezent la 6,7 la suta. Premierul a facut acest anunț printr-un mesaj postat pe facebook, in ziua de 13 decembrie 2023. Chiar in aceasta zi, premierul Romaniei avusese o intalnire…

- Tezaurul Romaniei de la Moscova este o necunoscuta in acest moment la nivel european - este declarația facuta de Mugur Isarescu. Guvernatorul Bancii Naționale susține ca va susține demersul europarlamentarului Eugen Tomac la Bruxelles pentru recuperarea aurului.Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei,…

- In continuare, coaliția se chinuie sa gaseasca bani pentru majorarile promise, chiar daca la prima vedere efortul bugetar nu este unul exagerat. 112 miliarde de lei cheltuie statul anul acesta pentru plata pensiilor, iar pentru indexarea din luna ianuarie este nevoie de peste 15 miliarde de lei, susțin…

- Salariile și pensiile nu țin pasul cu scumpirile, iar cele mai recente date de la INS (INTRA CARTON 1) arata ca, deși rata inflației continua sa scada ușor și a ajuns la 8,1%, prețurile alimentelor sunt in continuare uriașe. Ouale, branzeturile sau cartofii sunt in continuare in topul scumpirilor.„Asta…