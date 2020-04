Ciolacu: Guvernul şi-a bătut joc şi i-a forţat pe români să se închidă în case „Este evident ca decretul privind prelungirea starii de urgenta, emis de presedintele Iohannis, nu tine cont de niciuna dintre solicitarile formulate de PSD. Guvernul nu a venit cu solutii concrete pentru testarea populatiei si nu a prezentat un plan de actiune concret pentru repornirea economiei si pentru agricultura. Este evident ca acest guvern nu este interesat de transparenta si vrea sa se foloseasca de aceasta stare de urgenta pentru a continua sa se comporte autocratic. Nu este deloc o decizie usoara, suntem in fata unei dileme in care trebuie sa cantarim cu mare atentie toate consecintele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

