Prelungiri in meciul Sheriff Tiraspol - Farul Constanta

Farul Constanta, campioana Romaniei, disputa in aceasta seara mansa secunda a turului intai preliminar al Ligii Campionilor, intalnind in deplasare Sheriff Tiraspol, campioana Republicii Moldova.Dupa 1 0 pentru Farul in tur, la Ovidiu, in aceasta seara, la capatul a 90 de minute de joc, scorul… [citeste mai departe]