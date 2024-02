Stiri pe aceeasi tema

- Ilustrație: Marian Avramescu Dupa ce și-au atins scopul electoral, porcii care au zburat din Romania catre spațiul de libera circulație aerian Schengen vor fi reciclați de președintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu. Acum, șeful Guvernului vrea sa faca porcii sa zboare spre…

- Ilustrație: Marian Avramescu Fostul primar din Voluntari al Capitalei, Gabriela Firea, a strans toți cainii din județul Ilfov, de la margine de București, și este pregatita sa-i plimbe in campania electorala. Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, ii da insa calculele peste cap.…

- Gabriela Firea s-a declarat „candidat la candidatura” pentru Primaria Capitalei și a subliniat ca ar fi „o dovada de respect” din partea conducerii PSD sa anunțe public decizia privind candidatul formațiunii, potrivit unor declarații facute miercuri inainte de ședința de Consiliu Național a PSD de la…

- Ilustrație: Marian Avramescu Președintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu, pare determinat sa nu-l mai vada pe Nicușor Dan primar general al Capitalei. Doar așa se explica lipsa anunțului ca Gabriela Firea este candidatul PSD pentru funcția de edil-șef. In ciuda presiunii…

- „Nu pot sa raspund unui fakenews. Am luat Bacalaureatul cand am terminat liceul, din prima”, a spus Marcel Ciolacu.Referitor la certificatul sau de revoluționar, acesta a marturisit: „Nu am pensii, nu am avut beneficii financiare, am facut parte dintr-un club, am participat la revoluție, la Buzau. Mi-e…

- Ilustrație: Marian Avramescu In ciuda prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), romanii tot ar putea avea parte de ape inghețate in ziua de Boboteaza, conform tradiției. Speranța vine de la premierul-apratrihoț Marcel Ciolacu. In cazul in care șeful Guvernului va continua cu promisiuni…

- Un contract cadru de 133 de milioane de lei scos la licitație de Primaria Sectorului 3, condusa de Robert Negoița, este pe punctul de a fi semnat cu o firma din Buzau cu cifre de afaceri 0 intre 2014 și 2021, dupa ce a fost caștigat intr-o procedura de atribuire cu multe semne de intrebare. Pentru indeplinirea…

- Ultimului contract de lucrari pentru Lotul 3 din tronsonul Ploiesti - Buzau al Autostrazii A7 (Autostrada Moldovei) a fost semnat, miercuri, in prezența premierului Marcel Ciolacu și a ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu.