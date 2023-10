Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca va solicita Curtii Constitutionale devansarea termenului stabilit pe 18 octombrie cand va dezbate sesizarea formulata de USR si Forta Dreptei asupra legii privind masurile fiscal-bugetare pe care si-a asumat raspunderea Guvernul in Parlament. Liderul PSD a adaugat…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, la inceputul ședinței de guvern de luni, ca a fost finalizat pachetul de masuri fiscale pe care iși va asuma raspunderea in Parlament. „Romania nu-și mai permite facilitați și privilegii de 75 de miliarde de lei, plus o evaziune fiscala de 150 de miliarde de lei pe…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, la inceputul ședinței de guvern de luni, ca a fost finalizat pachetul de masuri fiscale pe care iși va asuma raspunderea in Parlament. „Romania nu-și mai permite facilitați și privilegii de 75 de miliarde de lei, plus o evaziune fiscala de 150 de miliarde de lei pe…

- Premierul Marcel Ciolacu și specialiștii din Ministerul de Finanțe au elaborat un plan amplu de schimbare a legislației fiscale din Romania. Guvernul va veni, saptamana viitoare, pentru a-și angaja raspunderea guvernamentala pentru pachetul de masuri fiscale, iar intre timp se fac pașii necesari in…

- Vorbim aici despre pastrarea cotei unice, menținerea dividendelor la același nivel, de 8% și pastrarea pragului de 500.000 euro pentru micro intreprinderi. De asemenea, liberalii s-au opus creșterii TVA la 21% și conform ultimelor discuții se pare ca au obținut acest lucru. Nicolae Ciuca, președintele…

- Vorbim aici despre pastrarea cotei unice, menținerea dividendelor la același nivel, de 8% și pastrarea pragului de 500.000 euro pentru micro intreprinderi. De asemenea, liberalii s-au opus creșterii TVA la 21% și conform ultimelor discuții se pare ca au obținut acest lucru. Nicolae Ciuca, președintele…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, in privinta masurilor fiscale pentru care isi va asuma raspunderea in Parlament, ca nu vor fi introduse taxe noi si nu este vorba de scaderi de salarii in zona bugetara, ci reducerea cheltuielilor din sistemul bugetar, ceea ce este „total corect”. „A fost o discutie,…