Premierul Marcel Ciolacu le-a spus miniștrilor, in ședința care a avut loc luni dimineața, 15 ianuarie, la Palatul Victoria, ca „negociem in continuare cu buna-credința cu protestatarii”, dar exista și o linie roșie.Șeful Executivului a avut o intalnire de lucru cu ministrul de interne Catalin Predoiu, cu ministrul transporturilor Sorin Grindeanu, cu ministrul agriculturii Florin Barbu si cu reprezentanti de la Ministerul Finanțelor, in incercarea de a debloca protestul transportatorilor și fermierilor.„Avem o totala disponibilitate la dialog, totul pana la masurile privind reducerea evaziunii…