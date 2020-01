CIOLACU, despre ultima decizie din 2019 a Guvernului ORBAN: „Este o MIZERIE...”

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, miercuri, ca ”este o mizerie” ca in timp ce romanii se pregateau de Revelion, Ministerul Finantelor a majorat accizele la carburanti. ”Acesti oameni au inceput sa fure din buzunarele romanilor inca din prima zi a anului”, afirma liderul PSD.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni, ca va ataca la CCR, in cursul zilei de luni, adoptarea bugetului de stat prin angajarea raspunderii Guvernului. "Bugetul de stat, deoarece a fost asumare a raspunderii de catre Guvernul Romaniei si de catre Orban, va fi atacat astazi de…

- Presedintele reales al PLUS, Dacian Ciolos, a declarat sambata ca recursul compensatoriu trebuia in mod clar eliminat sau corectat, in timp ce masura privind eliminarea supraaccizei a fost o decizie buna a Guvernului. "Recursul compensatoriu trebuia in mod clar eliminat sau corectat, pentru ca am vazut…

- Președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, a ținut sa le mulțumeasca brașovenilor pentru exprimarea votului, susținand ca se observa o creștere de la un ciclu electoral la altul al participarii la vot, ceea ce demonstreaza ca lumea a priceput valoarea democrației exprimarii opțiunii politice.…

- Marcel ciolacu, președintele interimar al PSD, dupa demisia Vioricai Dancila, a clarificat problema prezenței lui Gabriel Oprea, la sediul partidului, in noaptea alegerilor prezidențiale.Citește și: Klaus Iohannis, dupa discuția avuta cu Orban și Cițu: ‘Ecuația bugetului pe 2020 este una complicata’…