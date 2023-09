Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat astazi ca premierul Marcel Ciolacu isi angajeaza raspunderea pe pachetul de masuri de echilibrare bugetara pentru a pune capat scandalurilor din interiorul Coaliției, astfel incat Guvernul sa se poata concentra pe actul de guvernare. Ioan Stan considera…

- „Eu am considerat, cand am fost in locul domnului Ciolacu, ca sa reduci TVA, sa reduci impozitul pe dividende, sa reduci contributiile sociale, dar in acelasi timp sa intaresti ANAF, chiar si cu ofiteri SRI, ca sa combati evaziunea fiscala, asta e reteta de succes. Daca omori vaca, cum se spune, adica…

- Masurile fiscale, criticate de un fost ministru: 'Aceste masuri nu sunt altceva decat o japca fiscala!'Fostul ministru al Agriculturii, senatorul Adrian Oros il critica in termeni duri pe premierul Marcel Ciolacu pe care il descrie drept „un baietas care nu stie daca, cand si cum si-a obtinut licenta,…

- Adrian Negrescu: „E un haos și o lipsa de predictibilitate cum nu am mai vazut in ultimii 20 de ani in Romania” George Lupu (www.b1tv.ro) In urma valului de critici exprimate in spațiul public, Guvernul pare sa faca pași inapoi și are in lucru o serie noua de modificari fiscale. Principalele masuri…

- Guvernul va aproba concomitent, pana la sfarsitul lunii august, ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare si reforma administrativa si pe cea privind masuri fiscale prin care sa creasca veniturile la buget, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, care a

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, susține ca masurile fiscale nu trebuie aplicate „otova”, fiind nevoie de o analiza ampla, tocmai pentru a vedea consecințele.„In acest moment am discutat despre reducerea cheltuielilor la apartul bugetar. E important ca masurile sa nu fie aplicate otova, fara sa vedem…

- ”Dupa cum ati vazut zilele acestea, Ministerul Finantelor este in postura de integrator: face simulari asupra impactului pe care diferite propuneri fiscal-bugetare il pot avea, pentru ca Guvernul Romaniei sa ajunga la o consolidare echilibrata a bugetului de stat, raportata la cheltuieli si venituri.…

- Liderul AUR, deputatul George Simion, sustine ca ordonanta pregatita de Guvern o sa „termine” mai mult de o patrime dintre firmele romanesti si ii solicita premierului Marcel Ciolacu sa nu adopte un astfel de act normativ pentru ca pune „pe butuci” afacerile tarii. „Ciolacule, (…) opreste-te! O sa termini…