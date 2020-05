Stiri pe aceeasi tema

Președintele interimar al PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a ținut sa dea un mesaj de Ziua Europei și arata ca PSD a susținut și va susține in continuare parcursul european al Romaniei.

Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj cu prilejul Zilei Europei, in care arata ca in criza generata de pandemia de COVID-19, ''o provocare fara precedent'', Romania a dovedit inca o data ca este un partener de incredere in Uniunea Europeana.

Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj cu prilejul Zilei Europei, in care arata ca in criza generata de pandemia de COVID-19, ''o provocare fara precedent'', Romania a dovedit inca o data ca este un partener de incredere in Uniunea Europeana. "Sarbatorim…

Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca Uniunea Europeana trebuie sa redevina democrata si solidara, pentru a depasi pandemia de coronavirus, criza migrantilor, Brexitul si deficitul de democratie in luarea deciziilor importante. „In urma cu 70 ani, prin Declaratia Schuman, Uniunea…

Fiți cu ochii pe Biblioteca publica raionala "Dimitrie Cantemir" din Ungheni. In aceasta saptamana pregatește pentru utilizatori, in fiecare zi, la ora 12.00, 15.00 și ora 18.00 cate o surpriza, informeaza Biblioteca. In perioada 6 – 9 mai, la Biblioteca publica raionala se sarbatoresc Zilele Europei.

Asociația Obșteasca „Alternative Sociale" in parteneriat cu Direcția Asistența Sociala a Consiliului Raional Ungheni, a inițiat un concurs online „Noi suntem copiii Europei". Acesta a fost lansat cu scopu de a marca Ziua Europei, care se sarbatorește la 9 mai. Ziua Europei, in acest ani, va fi sarbatorita,…

Partidul Social Democrat a depus o plangere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pe numele lui Klaus Iohannis. Motivul invocat: seful statului incita la ura și conflicte interetnice. Informatia a fost facuta publica, in urma cu putin timp, de catre presedintele interimar al PSD,…

Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, pledeaza pentru prelungirea starii de urgența in Romania și acuza politicienii care se impotrivesc acestei masuri de crima impotriva poporului roman. Intr-o intervenție in direct la Digi24, Cițu a nominalizat trei politicieni care, in opinia sa, joaca poker pe sanatatea…