Stiri pe aceeasi tema

- Kiev – Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Limba oficiala pentru minoritatea romana din Ucraina este incepand de astazi limba romana, nu limba moldoveneasca, a declarat, miercuri, la Kiev, premierul PSD Marcel Ciolacu. El a declarat, la finalul sedintei comune ale guvernelor Romaniei…

- Prim-ministrul PSD Marcel Ciolacu a declarat ca nu are nicio problema cu „amenintarile din industria pacanelelor”, reiterand faptul ca joi Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta prin care toti operatorii sa fie obligati sa aiba sediul fiscal in Romania, iar legea aflata in Parlament prin care sunt…

- Premierul PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, in debutul sedintei de Guvern, ca proiectul de lege privind unele masuri fiscal bugetare, pentru care Executivul urmeaza sa isi asume raspunderea, propune „reasezarea sistemului fiscal pe baze echitabile”, astfel incat sa fie stimulata „munca cinstita”…

- Deputatul PSD de Vrancea, Laurențiu Marin, a declarat ca președintele PSD, Marcel Ciolacu, prim ministrul Guvernului Romaniei, se ține de cuvant și a lansat in dezbatere publica pachetul cu masuri de reducere a cheltuielilor și de consolidare fiscala. Pachetul de masuri va fi adoptat in guvern și apoi…

- Premierul PSD Marcel Ciolacu l-a primit luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Republicii Coreea in Romania, Kap-soo Rim, transmite Guvernul. Prim-ministrul a salutat interesul investitorilor sud-coreeni pentru constructia reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda, precum si progresul privind cooperarea…

- Premierul PSD Marcel Ciolacu a afirmat, marti, ca urmeaza trei cicluri de alegeri in care cetatenii aflati in strainatate isi vor exercita dreptul la vot, mentionand ca Guvernul va asigura organizarea eficienta a acestor alegeri. „2024 este un an electoral special. Urmeaza trei cicluri de alegeri in…

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat astazi ca masurile economice promovate de Guvernul condus de Marcel Ciolacu sunt luate pentru a evita o criza economica grava. „Intr-un comunicat recent, un parlamentar pnl-ist considera ca PSD trebuie sa priveasca PNL ca pe un partener de guvernare.…

- Guvernul va discuta, in prima lectura, un proiect privind accelerarea absorbtiei de fonduri din exercitiul financiar 2021-2027, a anuntat, joi, premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, mentionand ca estimarea ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene este ca Romania poate solicita anul acesta…