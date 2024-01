Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in debutul sedintei de guvern, ca in anul 2024 Romania va avea o crestere economica de 3,4%, a doua cea mai mare din Uniunea Europeana. El a mentionat ca 2024 va fi „anul investitiilor”, avand in vedere ca a fost alocata „o suma record” de 120 de miliarde de…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in debutul sedintei de guvern, ca in anul 2024 Romania va avea o crestere economica de 3,4 , a doua cea mai mare din Uniunea Europeana. Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in debutul sedintei de guvern, ca in anul 2024 Romania va avea o crestere economica…

- „In alta ordine de idei, va anunț ca anul 2024 va fi tot despre economie și viața romanilor. Anul trecut am reușit sa avem cea mai mare creștere economica din regiune, in condiții foarte dificile. Ultima prognoza a Comisiei Europene arata ca 10 țari din Uniunea Europeana vor avea scadere economica in…

- Intrebat despre o candidatura lui Mircea Geoana, la alegerile prezidentiale, Ciolacu a raspuns ca ar ”vedea, totusi, un om mai de stanga si mult mai aplicat si un om inca in vartoarea realitatii din Romania. Nu cred in ciorbe reincalzite”. Intrebat daca isi doreste sa fie presedintele Romaniei. „Nu…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in debutul ședinței de Guvern, ca Executivul va prelungi valabilitatea voucherelor pentru energie. „Ne apropiem de iarna și dl ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, vine cu o veste buna. Valabilitatea voucherelor pentru energie se prelungește…

- Marcel Bolos a declarat vineri ca in contextul actual al executiei bugetare deficitul bugetar a ajuns la 3,55% ceea ce inseamna o suma de peste 56 de miliarde de lei, care este inregistrata ca deficit la bugetul general consolidat, in conditiile in care tinta pe care ne-am asumat-o, pana la finalulul…

- Miercuri, la Forumul Rebuilding Ukraine, premierul Marcel Ciolacu a subliniat ca Ucraina se poate baza pe sprijinul Romaniei in ceea ce privește eforturile de reconstrucție și susținerea integrarii Ucrainei in NATO și Uniunea Europeana. „Azi la Kiev, impreuna cu omologul meu, proiectam intr-un cadru…

- Marcel Ciolacu a anunțat astazi, la inceputul ședinței de Guvern, ca Romania are peste 100 de persoane fugare, care se sustrag efectuarii detenției. Premierul a salutat inițiativa ministrului de Justiție de a aduce modificari Codului Penal astfel incat sa fie descurajata fuga din țara. Astazi, premierul…