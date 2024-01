Ciolacu: ”Adoptăm noi acte normative în sprijinul fermierilor, stabilite împreună cu aceştia” ”Adopam azi noi acte normative in sprijinul fermierilor, stabilite impreuna cu acestia. Dupa sprijinul de 100 de euro pe hectar pentru fermierii din sectorul vegetal afectati grav de razboiul din Ucraina, venim cu o schema similara pentru crescatorii de animale. Acordam 100 de euro per animal pentru crescatorii de vite de carne si bivolite, plus sume proportionale si crescatorilor de porci si pasari. Sunt bani necesari pentru a compensa cresterea preturilor la furaje, combustibili, utilitati si forta de munca”, a spus premierul in deschiderea sedintei Executivului. ”In total, alocam peste 72… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

