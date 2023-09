Ciolacu: A fost eliminat pragul de 9,4% din PIB privind cheltuielile cu pensiile

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca isi doreste ca noua lege a pensiilor sa fie finalizata anul acesta si a adaugat ca plafonul de 9,4% din PIB privind cheltuielile cu pensiile a fost eliminat din Planul National de Redresare si Rezilienta.

- Modificare in PNRR: Guvernul a eliminat plafonul de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile Plafonul de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile a disparut din varianta modificata a Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), transmisa la Bruxelles de Guvernul Ciolacu. Mențiunea ca…

- Semnal politic, inainte de anul cu patru randuri de alegeri – Marcel Ciolacu și Victor Ponta, la aceeași masa pe faleza din Tulcea Dupa ce... The post Liderul PRO Romania, Victor Ponta, surprins la aceeași masa cu Marcel Ciolacu appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- INTERVENȚIE… Furtuna de marți a avariat acoperișul unui bloc situat in Crucea Garii din municipiul Vaslui. Mai exact, o bucata din tabla acoperișului s-a desprins și putea oricand sa cada și sa raneasca pe cineva. Pentru a elimina pericolul, locatarii imobilului au cerut sprijinul pompierilor. Astfel,…

- Liderul PNL Nicolae Ciuca si cel al PSD, Marcel Ciolacu nu au transat, in intalnirea de luni, subiectul numirii lui Mircea Abrudean ca secretar general al Guvernului, o noua discutie fiind asteptata miercuri, in coalitie, precizeaza surse politice pentru stiripesurse.ro,Cei doi lideri au decis ca…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, l-a umilit in Parlament pe Marcel Ciolacu. Kelemen Hunor spune ca PSD a luat copy paste fostul program de guvernare al coaliției și promite lucruri deja indeplinite."A fost o perioada dificila, cu o mana stingeam incendiile și cu alta incercam sa construim ceva. Acum cateva…

- Premierul desemnat Marcel Ciolacu a explicat ca filosofia sa va fi cea de ”patriotism economic”, iar pana la finalul mandatului sau de prim-ministru salariul mediu net va fi de 1000 de euro, iar pensionarii vor avea parte de creșteri.”Va spun ca urmatoarele luni vor insemna o cursa contra cronometru…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a vrut sa depuna la prezidiu un panou de protest la adresa lui Alexandru Rafila, ministrul Sanatații. Liderul PSD Marcel Ciolacu i-a facut un gest ferm, iar Emanuel Ungureanu a plecat de langa prezidiu. CITESTE SI BREAKING NEWS Diana Șoșoaca le-a amintit celor…