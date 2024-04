Liderul PNL Nicolae Ciuca a declarat vineri, cu privire la reprezentarea femeilor pe lista europarlamentarelor, ca s-a discutat de pragul de 30%, iar fiecare partid a venit cu cate doua propuneri. La randul sau, liderul PSD Marcel Ciolacu a spus ca angajamentul asumat de el in fața social-democraților a fost indeplinit și lista are in acest moment o eligibilitate de 30%.