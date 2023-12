Ciocolată caldă – cum a apărut băutura caldă. Rețete de ciocolată caldă Ciocolata calda și aromata este una dintre cele mai consumate bauturi in sezonul rece. Pregatita rapid, din cateva ingrediente simple, aceasta poate ține locul unui desert savuros intr-o zi friguroasa de iarna. Iata cum poți face și tu cea mai buna ciocolata calda!Ciocolata calda este bautura pe care o poți gasi peste tot in lume. Cu un gust aromat, o textura densa și diferite arome, rețeta de ciocolata calda a aparut acum sute de ani, ajungand astazi intr-o forma diferita datorita ingredientelor variate ce pot fi acum adaugate. Iata cateva rețete aromate de ciocolata calda.Cum a aparut ciocolata… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Recentele rezultate ale testelor PISA 2022, publicate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), au adus in prim-plan o scadere inedita a performanțelor elevilor la nivel global. Cu o atenție deosebita acordata Asiei, cu liderul de necontestat Singapore, aceasta ediție a testelor…

- Nu a fost imediat clar cand vor incepe livrarile. Site-ul web local al BYD a aratat ca compania ofera si automobilul ATTO 3 spre vanzare in Emiratele Arabe Unite. Stirea reflecta o alta incursiune a intreprinderilor chineze in Orientul Mijlociu, in timp ce tensiunile geopolitice au facut mai dificila…

- "Romania, in particular, si multe alte tari NATO din Europa, nu doar din regiunea noastra, dar si din Europa, au fost decenii lungi de subinvestitie in Aparare. Ceea ce numim in jargon international colectarea dividendelor pacii. Pentru ca, dupa terminarea Razboiului Rece, riscurile de securitate in…

- Cinci aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Regale Olandeze au aterizat marți, 7 noiembrie, in Baza 86 Aeriana „Locotenent Aviator Gheorghe Mociornița” din Fetești. Aeronavele vor deservi Centrul European de Instruire F-16 (European F-16 training center- EFTC), inființat ca urmare a colaborarii dintre…

- Ciocolata calda este o bautura delicioasa și reconfortanta, perfecta pentru a te bucura in zilele reci de iarna sau pentru a rasfața pe cineva drag. Cu toate acestea, nu trebuie sa te limitezi la amestecurile de ciocolata din plic pe care le gasești in magazine. Poți sa iți prepari o ciocolata calda…

- Au aparut primele imagini cu noua casa a Claudiei Iosif, la scurt timp dupa ce s-a spus ca s-a despartit de Dorian Popa. Creatoarea de moda a publicat pe Instagram imagini pentru a impartași bucuria cu fanii ei.In luna august, Claudia și-a anunat fanii ca și-a cumparat o casa, iar acum aceasta este…

- Țarile europene cauta modalitatea corecta de abordare a produselor moderne cu nicotina pentru uz oral. Cu peste 200 de ani de experiența, Suedia este un model de urmat in acest sens, scrie The Parliament Magazine. Produsele moderne cu nicotina pentru uz oral au starnit o panica morala nejustificata…

- Unul dintre proiectele emblematice ale Europei se clatina. Spațiul Schengen se afla sub un asalt continuu din partea unui numar tot mai mare de țari care mențin sau au reintrodus controalele la frontierele interne, invocand preocupari legate de migrație sau terorism.