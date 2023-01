Fostul polițist, Cristian Cioaca, condamnat pentru moartea Elodiei Ghinescu cere judecatorilor sa il elibereze condiționat. Cristian Cioaca se afla la Judecatoria Pitești, acolo unde face primele demersuri pentru pentru liberarea condiționata. Cererea sa vine in contextul in care acesta a ispașit 3 sferturi din pedeapsa primita. Nu este pentru prima oara cand face o astfel de cerere. Comisia de la Penitenciarul Mioveni i-a respins o astfel de cerere, insa fostul polițist a facut contestație in instanța. Acesta este motivul pentru care, in urma cu cateva minute, a fost adus la Judecatoria Pitești.…