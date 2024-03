Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Cioaca, poate unul din cei mai cunoscuți foști polițiști din Romania, și-a ales o meserie neașteptata. Acesta a fost eliberat din penitenciar, unde și-a ispașit pedeapsa pentru uciderea soției sale, Elodia Ghinescu, al carei cadavru nu a fost gasit nici in zi de azi. Recent insa, Cioaca a fost…

- Un criminal in serie, poreclit al doilea Rimaru al Romaniei, ar putea ieși curand din inchisoare, chiar daca a fost condamnat la detenție pe viata. El a ucis cu sange rece cel puțin șapte persoane. Citește și: Fiul regretatului interpret Liviu Vasilica, operat de urgența pe creier Iulian Tiganila este…

- Magistrații au decis sa sa ii inlocuiasca pedeapsa la inchisoare pe viata cu 25 de ani de puscarie.Daca, dupa judecarea apelului facut de procurori, decizia va ramane definitiva, criminalul din Argeș ar putea ieși din pușcarie, intrucat si-a ispașit deja fracția necesara pentru a putea cere eliberarea…

- In istoria recenta a Romaniei, justiția a avut de-a face cu o serie de personaje extrem de periculoase, considerate a fi criminali in serie. Printre aceștia se numara și Iulian Țiganila, un criminal in serie din Romania care poate fi eliberat din inchisoare.

- Un criminal in serie care a ingrozit Romania ar putea ieși curand din inchisoare, chiar daca a fost condamnat la detenție pe viata. Judecatorii i-au inlocuit pedeapsa de inchisoare pe viața cu o sentința de 25 de ani de stat in spatele gratiilor. In prima instanța, magistrații au decis ca acestuia…

- Avocații cer inchisoare pe viața pentru Marcel Șerbuc, criminalul din Berceni, care a recunoscut ca a ucis-o pe fata concubinei sale, apoi i-a ascuns trupul intr-o canapea. Instanța a ramas, luni, in pronunțare.

- Un judecator din Oklahoma l-a exonerat pe un barbat care a petrecut 48 de ani in inchisoare pentru o crima pe care nu a comis-o. Este cea mai lunga pedeapsa abuziva cunoscuta in SUA, scrie BBC.

- Doi parinți pakistanezi și-au ucis brutal fiica in varsta de 18 ani, dupa ce aceasta a refuzat sa se supuna unei casatorii aranjate. Verdictul instanței a fost pronunțat marți, condamnand cuplul la inchisoare pe viața pentru crima oribila comisa in numele așa-zisei "onori familiale". Tatal, Shabbar…