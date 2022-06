Stiri pe aceeasi tema

- IDEE… Aleșii municipiului Huși sunt pe cale sa gaseasca o soluție pentru fotbalul din oraș, care are nevoie, spun cei implicați in aceasta activitate, de un sprijin financiar constant din partea Primariei. Cinci consilieri locali social-democrați au inițiat un proiect de hotarare in acest sens, in cuprinsul…

- SUCCES… Colegiul National „Cuza Voda” Husi inregistreaza in aceste zile o performanta formidabila! David Gaina, elev la profilul Matematica-Informatica, a obtinut medalia de argint la etapa nationala a Olimpiadei de Tehnologia Informatiei, desfasurata la Cluj-Napoca. Premiul este unul deosebit de onorant…

- ATRACȚIE… Hușenii sunt invitați sambata, 11 iunie, la un eveniment cu totul special, “Raidul Ștefan cel Mare”, inițiat de Retromobil Club Romania, filiala Vaslui. 35 de mașini pe care iubitorii de vehicule de epocș le considera adevarate bijuterii vor putea fi admirate in Piața Tricolorului, dar și…

- GRAV… Pompierii din cadrul serviciului de voluntari din Vetrișoaia au intervenit alaturi de pompierii militari din cadrul secției Huși, in cazul unui incendiu izbucnit la magazinul satesc. Din pacate, dupa mai mult de o ora de lupta cu flacarile, punctul commercial a ars aproape in totalitate. “Secția…

- INVITAȚIE… Copiii din municipiul Huși sunt sarbatoriți pe 1 Iunie, printr-o serie de evenimente pregatite de Primarie, Consiliu Local și Casa de Cultura. Dimineața, cu incepere de la ora 10,00, copiii sunt așteptați pe aleea pietonala din proximitatea parcului Rodina, unde va avea loc un spectacol…

- BATALIE… Colegiul Național „Cuza Voda” Huși a obținut o izbanda importanta in lupta dusa in instanța, pentru anularea uneia dintre cele mai stranii hotarari inițiate de primarul Ioan Ciupilan și, surprinzator, aprobata in unanimitate de consilierii locali! Este vorba despre hotararea prin care, brusc…

- PREMIANTI… Biblioteca Judeteana „Nicolae Milescu Spatarul” a anuntat castigatorii Concursului judetean de creatie literara „Mladite literare”, editia a IV-a. Marele Premiu a fost castigat de eleva Rinzescu Andreea Gabriela de la Liceul Teoretic „Mihail Eminescu” Barlad, iar Premiul I, de elevele Ciubotariu…

- PILDA… Faptele bune și ajutorul dat semenilor care se confrunta cu necazuri reprezinta un semn ca oamenii ințeleg și iși asuma mesajul covarșitor al Sfintelor Paști. Militarii Batalionului 202 Aparare CBRN “General Gheorghe Teleman” au venit in sprijinul unor familii cu copii din comuna Stanilești,…