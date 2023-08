Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput inscrierile la cea de-a V-a ediție a concursului de pescuit sportiv de pe Lacul „Casa Parasita” din Martinești. Primaria Comunei Tureni, in parteneriat cu Sun Fish Martinești, așteapta pescarii sa se anscrie pana 18 august, zilnic, intre orele 08:00 și 14:00 la Registratura Comunei Tureni.…

- Polițiștii Capitalei impreuna cu reprezentanți APIS, ANPC, DSP și reprezentanți ai Prefecturii București au descoperit sambata in Sectorul 5 un azil de batrani care ar funcționa fara avizele și autorizațiile necesare.

- Chiar daca suntem deja in perioada concediilor, porțile teatrelor din București raman deschise publicului. Actori cu renume, precum Horațiu Malaele, Medeea Marinescu, Rodica Lazar sau Marius Manole așteapta iubitorii de teatru și in iulie la spectacole.

- Dupa marele anunț ca este in așteptarea unui bebeluș , Valentina Nafornița dezvaluie ca sarcina a fost și pentru ea o surpriza, nu doar pentru cei din jur. Soprana spune ca nu este casatorita cu iubitul ei, care este tatal viitorului lor copil, și nu vede acest lucru ca pe ceva ieșit din comun. Declarațiile…

- Marea surpriza a acestui campionat 2022-2023 este Farul Constanța. Spre surprinderea multora la niciun an de la fuziunea dintre Viitorul și Farul, cu Gica Hagi pe banca tehnica, echipa constanțeana a caștigat campionatul cu un total de 53 de puncte, cu 7 puncte mai mult decat a doua clasata, FCSB, care…

- Un naufragiat aflat intr-o barca de salvare a fost gasit de un petrolier vineri, in Pacific, la 950 km est de Insulele Marchize, la cateva zile dupa ce operatiunile de cautare fusesera sistate, a anuntat Inaltul Comisariat al Polineziei franceze, relateaza AFP.Aventurierul american Aaron Carotta…

- Primaria municipiului Chișinau anunța ca lanseaza Festivalului de Film in aer liber. Acesta va avea loc in fiecare vineri in sectorul Buiucani și in fiecare simbata in sectorul Botanica. Participarea este gratuita pentru toți. Potrivit municipalitații, producțiile cinematografice difuzate in cadrul…

- West Ham a caștigat și returul cu Alkmaar, 1-0, și s-a calificat in finala Conference League, scor 3-1 la general. Marea finala, West Ham - Fiorentina, e programata pe data de 7 iunie, pe Eden Arena, din Praga, de la ora 22:00 Fanii olandezilor și-au pus mari speranțe ca favorții vor putea intoarce…