Cine va reabilita pasajul Electroputere Pasajul Electroputere din Craiova va intra in reabilitare. Podul peste bulevardul Decebal are nevoie de lucrari atat la infrastructura, cat și la suprastructura, conform unei expertize tehnice intocmita in 2019. Suma necesara investitiei va veni de la Ministerul Dezvoltarii, prin Programul Național „Anghel Saligny“, Primaria Craiova urmand sa aleaga doar constructorul care va executa lucrarile. Si este aproape sa faca acest lucru, avand in vedere ca la licitatia demarata in urma cu fix o luna nu s-a prezentat decat o firma: Domarcons SRL. Societatea de constructii din Craiova care se ocupa, printre… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

