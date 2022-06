Cine va proiecta complexul sportiv care va lua locul stadionului „Tineretului“ Complexul sportiv care va lua locul stadionului „Tineretului“ din Craiova va ieși de sub „tipar“ in acest an. Este vorba de proiectul tehnic al arenei multifuncționale care urmeaza sa se construiasca in locul stadionului de legenda al fotbalului craiovean, inaugurat in urma cu 90 de ani. Consiliul Județean (CJ) Dolj se afla in etapa stabilirii proiectantului, insa in paralel se deruleaza procedurile de demolare a actualei arene. Pana sa aleaga proiectantul noului complex sportiv, CJ Dolj a obținut proiectul demolarii stadionului „Tineretului“ și certificatul de urbanism privind demolarea. Mai… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

