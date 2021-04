Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata italiana Laura Pausini va interpreta piesa "Io Si", nominalizata la premiile Oscar pentru cel mai bun cantec original, de pe acoperisul Muzeului Academiei de la Hollywood din Los Angeles, au confirmat vineri organizatorii citati de EFE. Vedeta italiana va fi insotita de coautoarea cantecului,…

- ​Selectionerul Mirel Radoi, care a fost testat pozitiv cu coronavirus la 16 martie, va sta pe banca echipei nationale la meciul din aceasta seara cu Macedonia de Nord, din preliminariile Cupei Mondiale.“Surpriza uriasa pentru tricolori la Arena Nationala. Mirel Radoi va sta pe banca în…

- Airbus Helicopters și IAR au semnat un acord de Cooperare Industriala pentru a personaliza elicopterul H145M pentru misiuni de atac pentru armata romana. Programul cuprinde transferul de capacitate de tehnologie și know-how de nivel inalt de la Airbus Helicopters la Industria de aparare din Romania.…

- Este omul momentului în fotbalul românesc, golurile sale din ultima perioada stând marturie în acest sens. Nicolae Stanciu a vorbit despre perioada fasta de la formația de club (Slavia Praga), dar și despre echipa naționala a României.De știut:Stanciu a marcat…

- Ultimele date ale CNCAV arata ca peste 30.000 de persoane s-au vaccinat in ultimele 24 de ore cu prima doza și alte 10.000 cu ambele doze. Programul centrelor de vaccinare se incheie la ora 20.00. GCS arata ca au fost inregistrate 24 de reacții adverse. Acestea sunt in curs de investigare. The post…

- Autoritatile din orașul Intorsura Buzaului, județul Covasna, vor sa introduca programul Gastro Local in zona, pentru a promova produsele traditionale si pentru a sprijini dezvoltarea turismului. Primarul orasului, Raul Urda, a declarat ca programul va fi implementat cu sprijinul autoritatilor din localitatea…

- Premierul Florin Citu a afirmat sambata ca nu va contacta „niciodata” Fondul Monetar International pentru un eventual acord de imprumut, raspunzand unei intrebari din timpul conferinței de presa. „Nu, niciodata. Si va spun: anul trecut am reusit sa finantam – si a fost o premiera – un deficit de 9,8%…

- Japonia a rezervat 144 de milioane de doze de vaccin Pfizer, suficiente pentru 72 de milioane de oameni, dar exista o problema. Niponii nu au suficiente seringi care pot extrage șase doze din fiecare flacon, iar in aceste condiții, doar 60 de milioane oameni vor putea fi imunizați. “Seringile folosite…