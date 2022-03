Stiri pe aceeasi tema

- Oleksei Arestovici, unul dintre principalii consilieri ai lui Volodimir Zelenski, a prezis inca de acum trei ani, și cu mare exactitate, cand va ataca Rusia Ucraina, de ce, și cum se va desfașura ofensiva. Pe atunci, Volodimir Zelenski inca nu fusese ales președinte, era doar favorit in sondaje.…

- Orasul Liov, situat in vestul Ucrainei, a atins limita capacitatii de a ajuta refugiatii stramutati de invazia rusa, a declarat, luni, primarul orasului, Andriy Sadoviy. Sute de mii de persoane stramutate au ajuns in Liov de cand a inceput invazia, punand o presiune uriasa asupra resurselor orasului,…

- Seful Statului Major al armatei franceze, generalul Thierry Burkhard, considera ca, in prezent, obiectivul Rusiei este de a separa trupele ucrainene care apara provincia separatista Donbas (estul Ucrainei) de restul fortelor din tara.

- “Mama, scoate-ma de aici! Omoram oameni nevinovați”, este apelul facut de unul dintre soldații ruși, care s-ar fi predat de bunavoie armatei ucrainene. Imagini cu tanarul prizonier, dar și cu alți militari trimiși sa invadeze țara vecina, au fost facute de Serviciul de securitate al Ucrainei. Serviciul…

- Acest vapor, cu o lungme de 137 de metri, a fost interceptat de vamesi francezi in largul Honfleur, in noaptea de vineri spre sambata. Nava este ”puternic suspectata de faptul ca are legaturi cu interese ruse vizate de sanctiuni” UE, precizeaza un ofiter de comunicare regionala a prefecturii maritime,…

- Zeci de oameni au fost raniti in timpul noptii de vineri spre sambata in luptele care s au dat la Kiev, capitala Ucrainei, a anuntat sambata dimineata primarul orasului, Vitali Kliciko, transmite Reuters.Pana la ora locala 06:00 04:00 GMT , 35 de oameni, inclusiv doi copii, au fost raniti, a spus el.…

- Aflați in discuții cu aliații din NATO, inalți oficiali americani au transmis ca ajutorul SUA va veni și prin CIA (operațiuni sub acoperire), dar și prin Pentagon (operațiuni asumate), putand consta chiar in antrenarea trupelor ucrainene in Romania, dar și in alte țari de pe flacul estic al NATO. Șeful…

- În timp ce se decide securitatea Europei la negocierile dintre Rusia, NATO și SUA, Moscova a organizat exercitii cu munitie reala, trupe si tancuri în apropierea granitei cu Ucraina. Ucrainenii sunt convinși ca nu vor intra prea curând în NATO așa ca au intrat sa se pregateasca…