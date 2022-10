Cine sunt miniștrii care au pus umărul la scoaterea Parcului Național Retezat din patrimoniul UNESCO Ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a dat pentru PUTEREA cateva explicații puerile și alambicate privind scoaterea din patrimoniul UNESCO a Parcului Național Retezat, inființat de Emil Racovița, dar, in același timp, a indicat cine sunt oarecum principalii vinovați pentru acest dezastru ecologic. Dupa 42 de ani, Retezatul a disparut din patrimoniul UNESCO Pana in 2021, in rețeaua EuroMAB a UNESCO exista 308 rezervații ale biosferei in 41 de țari din Europa și America de Nord, dintre care trei rezervații naturale se afla in țara noastra. Este vorba de Rezervația Naturala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

