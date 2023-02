Stiri pe aceeasi tema

- Autorizația fermei de vaci din Pauliș, județul Arad,in care animalele erau tinute sub cerul liber, in noroi pana la genunchi, a fost retrasa de catre Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor locala, proprietarul fiind nevoit sa vanda animalele sau sa le duca la abator. Cel mai mulțumit…

- Autoritațile din județele Galați, Braila, Ialomița și Calarași au semnat vineri contractul privind realizarea studiului de fezabilitate pentru un drum de mare viteza intre Galați și Autostrada Soarelui cu prelungire pana la Chiciu pe malul Dunarii.

- Sapte persoane au murit si cinci au fost ranite, dintre care una grav, intr-o explozie care s-a produs vineri intr-un restaurant de tip fast-food din orasul Aydin, in vestul Turciei. Potrivit primelor informatii, explozia ar fi avut loc in urma unei defectiuni produse la o butelie de gaz. O angajata…

- Vulcanul Lascar, situat la 1.600 de kilometri de Santiago de Chile, in nordul tarii, a inregistrat sambata o crestere a activitatii sale vulcanice, antrenand un cutremur si o coloana de fum de 6.000 de metri inaltime, noteaza AFP. Serviciul national de geologie si al industriei miniere din Chile a facut…

- Autoritațile germane au arestat 25 de oameni suspectați ca planuiau o lovitura de stat. Grupul format din extremiști de dreapta și foști militari planuia sa ia cu asalt cladirea Parlamentului și sa preia puterea in Germania, scrie BBC. Șeful grupului ar fi un cetațean german in varsta de 71 de ani,…

- Locuitorii din capitala Chinei, Beijing, au fost autorizati marti sa intre in parcuri, supermarketuri, birouri si aeroporturi fara a prezenta dovada unui test COVID-19 negativ, in conditiile in care autoritatile au in vedere la nivel national o serie de masuri de relaxare, dupa protestele istorice de…

- Calarașenii care participa joi la manifestarile dedicate Zilei Naționale a Romaniei vor fi rasfațați de catre autoritațile locale cu o mie de porții de fasole. Mancarea va fi imparțita dupa parada militara care are loc la Orizont.