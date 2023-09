Cine sunt judecătorii CCR care fac cumul pensie salariu? Cumulul pensiei cu salariu se practica in toate instituțiile publice, chiar și in magistratura. Dintre cei noua judecatori CCR, șase facu cumul pensie salariu, conform declarațiilor de avere . Aceștia sunt: Marian ENACHE Livia-Doina STANCIU Attila VARGA Cristian DELIORGA Mihaela CIOCHINA Dimitrie-Bogdan LICU- nu apare pe declaratia de avere, decizia de pensionare a fost publicata. De exemplu, președintele CCR, care analizeaza cumulul pensie cu salariul, ridica o pensie speciala de 7.500 de euro și un salariu de peste 5.000 de euro. Attila Varga are salariu CCR – 4.500 euro / pensie speciala –… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

