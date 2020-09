Cine sunt judecătorii care i-au achitat pe indivizii ce au exploatat trei minore de 13 ani Potrivit Procuraturii Generale, cei trei inculpați au fost condamnați la 17 ani și, respectiv, cate 15 ani de inchisoare, fiind recunoscuți vinovați de comiterea traficului de copii in scop de exploatare prin munca forțata. Ce s-a intamplat acum 10 ani Ce s-a intamplat acum 10 ani Potrivit procurorilor, in iunie 2010, inculpații, afland-se in orașul Bender, au recrutat trei minore la munci agricole in localitatea Harbovaț, raionul Anenii Noi. Victimele, cu varsta de 13 ani, au plecat fara inștiințarea parinților, care timp de cateva saptamani nu au cunoscut nimic despre locul aflarii acestora, inculpații organizandu-le… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

