Cine sunt cei 16 europarlamentari români care au votat pentru zonă liberă a lesbienelor, homosexualilor, bisexualilor și transsexualilor Prin intermediul unui comunicat de presa, Parlamentul European a anunțat, joi, votarea unei rezolutii prin care declara Uniunea Europeana „zona de libertate LGTBIQ”, la doi ani dupa ce autoritati locale din Polonia au creat peste o suta de „zone libere LGBTIQ”. Propunerea a venit din partea grupului Renew Europe condus de Dacian Cioloș, care a inițiat rezoluția. Astfel, cu o majoritate de 492 de voturi pro, 141 contra și 46 de abțineri, eurodeputații din Bruxelles au aprobat solicitarea ca Uniunea Europeana sa fie considerata „zona libera pentru persoanele LGBTIQ”. LGBTIQ inseamna lesbiene, homosexuali,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

