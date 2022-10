Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate din cele peste 37.500 de masini verificate in trafic de RAR , aveau deficiente tehnice majore si periculoase. Inspectorii Registrului Auto Roman (RAR) au controlat in trafic , din punct de vedere tehnic, in primele sase luni ale acestui an, 37.573 de vehicule, la nivelul intregii tari.…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș, in parteneriat cu Societatea de Neurologie din Romania, organizeaza in perioada 7 – 8 octombrie 2022 Conferința Internaționala „Toward Precision Medicine in Multiple Sclerosis Management". Evenimentul științific,…

- Dana Budeanu și George Simion, au avut, marți seara, la Romania TV, un dialog spumos pe tema mitingului anunțat de liderul AUR pentru 2 octombrie, dar și despre facturile tot mai mari care le vin romanilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Inceputul noului an universitar a fost marcat la UMF Iasi de traditionala festivitate de deschidere, care a avut loc duminica, 25 septembrie, in Aula Magna „George Emil Palade". Intre alocutiunile rostite cu acest prilej s-au numarat, pe langa cele ale conducerii universitatii, si ale oficialitatilor…

- Reprezentanții lanțului de supermarketuri LIDL continua sa investeasca in extinderea rețelei de magazine. O noua unitate comerciala, planificata intr-un alt format, va fi deschisa intr-unul dintre marile orașe ale țarii. Aceasta va fi edificata pe doua niveluri supraterane, parter și etaj. Afla in randurile…

- 230.000 de pasageri au fost afectați de suspendarea zborurilor din Romania de catre Blue Air. Compania aeriana face noi precizari despre stadiul negocierilor privind repornirea și despre rambursarea banilor pe bilete. Reprezentanții Blue Air confirma, intr-un comunicat transmis joi, ca a primit sprijin…

- Virgiliu Postolachi, 22 de ani, atacantul de la UTA, care a fost și in vizorul naționalei Romaniei, a povestit intr-un interviu acordat Libertatea cum se simte dupa primele luni petrecute in țara a carei cetațenie o are din septembrie 2018, dar pe care o descopera acum. Virgiliu Postolachi, 22 de ani,…

- Prim-vicepresedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii (CNIPMM) din Romania, prof. univ. dr. Ioan Mintas, a declarat joi, pentru Agerpres, ca acest for este de acord cu marirea salariului minim pe economie propusa de PSD, insa cu trei conditii.