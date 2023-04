Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in ședința de Guvern din data de 20 aprilie 2023, acordarea unui sprijin de urgența in valoare de peste 20 milioane euro pentru producatorii agricoli din sectorul cerealelor. Masura de sprijin are ca obiectiv acordarea unui grant producatorilor agricoli afectați de creșterea importurilor…

- Adrian Alda, deputat PSD Arad, secretar al Comisiei pentru Agricultura, silvicultura, industrie alimentara și servicii specifice din Camera Deputaților anunța ca anul acesta, cultivatorii de cartofi de consum vor beneficia de sprijin financiar. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a postat…

- Presedintele USR, Catalin Drula, ii solicita liderului PSD, Marcel Ciolacu, sa-l retraga pe Petre Daea din fruntea Ministerului Agriculturii, avand in vedere „esecul rasunator in negocierile de la Bruxelles pe tema despagubirilor acordate de Comisia Europeana fermierilor romani”. „Fermierii protesteaza…

- Pe data de 7 aprilie 2023 va avea loc un protest la nivel național, in mai multe locații din țara, inclusiv in zona vamilor, prefecturilor sau altor locuri cu simbolistica pentru acest demers. Este așteptat ca Dimitrie Musca sa participe la protestul de la vama Varșand.„Nemulțumirile sunt in primul…

- Dimitrie Musca, unul dintre cei mai renumiți agricultori din Romania, critica dur ministrul Petre Daea, considerandu-l un bufon care nu face nimic pentru agricultori. El a anunțat ca va participa la protestul fermierilor de pe data de 7 aprilie, care va fi unul național. „Nemulțumirile sunt in primul…

- Romanii care lucreaza in institutiile statului vor primi salarii mai mari, in perioada urmatoare chiar și cu pana la 25%. Pe lista se afla personalul de la Agentia Nationala de Integritate, dar și angajații de la mai multe instituții subordonate Ministerului Agriculturii. Este vorba de majorari in lanț…

- Liderii PSD și nu numai s-au cam saturat de circul mediatic ieftin și de declarațiile bombastice ale ministrului Agricuturii, Petre Daea, fapt pentru care acesta are șanse mici sa-l mai prinda rotativa din mai 2023 in funcție. Sub pretextul ca promoveaza Planul Național Strategic 2023-2027, ministrul…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, este la un pas sa arunce in aer coaliția de guvernare, fiind acuzat de un lider PNL ca a imparțit discreționar aproape 16 miliarde de euro din fonduri europene. ”Se pare ca ministrul Agriculturii a fost singurul demnitar care a aprobat conținutul…